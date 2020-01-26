"Атлетико" перед дерби с "Реалом" не смог обыграть аутсайдера чемпионата Испании

В матче 21-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на поле домашнего стадиона "Ванда Метрополитано" сыграл вничью с командой "Леганес". За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча – 0:0.

"Атлетико" в девятой игре в сезоне сыграл вничью и с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Леганес" расположился на 19-й строчке, в зоне вылета, имея в активе 15 очков.

В следующем матче Ла Лиги подопечные Диего Симеоне в субботу, 1 февраля, на "Сантьяго Бернабеу" сыграют с мадридским "Реалом", а команда Хавьера Агирре на следующий день примет "Реал Сосьедад".