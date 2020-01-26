Бывший узник Освенцима поделился самым страшным воспоминанием

Бывший узник фашистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) Игорь Малицкий рассказал о самом страшном своем воспоминании: это было, когда он, попав в "лагерь смерти" в 1944 году, "получал" свой номер. Этот лагерный номер, 188005, до сих пор виден на его руке. "Когда нам татуировали номер, я думал, что нас превратили в скотину", — объяснил бывший узник.

Малицкий оказался в Освенциме, когда ему было 17 лет. Он прошел четыре концлагеря, после чего стал танкистом и воевал на фронте. Через много лет после войны Малицкий снова оказался в Освенциме. Он отдыхал в польском городе Висла по линии помощи бывшим узникам концлагерей, и тогда представилась возможность поехать в лагерь. В это время Малицкий, по его словам, вспомнил все. "Особенно когда я увидел подвал, газовые камеры, вспомнил, как нас, мальчишек, заставили вытаскивать оттуда трупы", — приводит его словам РИА Новости.

Приезжать в Освенцим и рассказывать правду о пережитом, по мнению Малицого, очень важно. Он утверждает, что фашизм победили, но не уничтожили — геноцид существует и сейчас. "Если об этом не рассказывать, то этот фашист опять поднимет голову и навяжет новую войну. И новая война будет еще хуже", — уверен Малицкий.

Еще одна узница лагеря "Аушвиц" Мария Херл оказалась там, когда ей было неполных два года. Она вспоминает, что после освобождения, зайди в чей-то дом, где было тепло и светло, испытала "необычайное" чувство. Она, по понятным причинам, плохо помнит время своего пребывания в Освенциме.

Мария Херл родилась в Белоруссии, потеряла семью, прошла концлагерь, после попала детский дом, а затем в — приемную семью. Женщина нашла свою настоящую мать лишь через много лет.

27 января в Освенциме отметят 75-летие освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау". Как ожидается, на мероприятия приедут около 200 бывших узников концлагеря, а также делегации из многих стран, в том числе во главе с президентами, премьерами и монархами. РФ на торжественных мероприятиях будет представлять посол в Польше Сергей Андреев.

Однако Ветеранов Великой отечественной войны, освобождавших Освенцим, на торжествах не будет. Руководству музея "Аушвиц-Биркенау" не удалось найти ни одного человека, который проходил через Аушвиц и был еще жив. При этом директор музея не ставит под сомнения факт того, что Освенцим освобождали бойцы Красной армии.