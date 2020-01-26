Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира в Германии

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе. Уроженка Твери в финале забега преодолела дистанцию за три минуты 27.08 секунды.

Второе место заняла словенка Анамария Лампич (+0,26 секунды), а третьей финишировала американка Джессика Диггинс (+2,44). Другие россиянки Евгения Шаповалова и Христина Мацокина вылетели в четвертьфинале.

Для 24-летней россиянки эта победа стала первой с 30 декабря 2018 года, тогда спортсменка выиграла гонку классическим стилем на дистанции 10 километров. Таким образом, Непряева (1087 очков) поднялась на второе место общем зачете, лидирует норвежка Тереза Йохауг (1553).

В мужском спринтерской гонке весь пьедестал взяли норвежцы: первенствовал Йоханнес Клебо, второй – Пол Голберг, третий – Эрик Валнес. Россиянин Глеб Ретивых занял шестое место, а Александр Большунов и Сергей Ардашев выбыли в полуфинале.