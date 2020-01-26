Мужчина случайно насмерть переехал сына

В городе Каньон-Сити в американском штате Колорадо погиб годовалый ребенок, которого отец забыл посадить в машину, а потом переехал. 38-летний Айзек Буллард, находившийся в этот момент в состоянии наркотического опьянения, собирался отвезти ребенка к няне. При этом у него даже не было водительских прав.

Последние секунды жизни малыша запечатлели камеры видеонаблюдения нескольких соседей, записи с них сейчас изучает полиция, пишет таблоид Metro. Уже отъехав от дома и не заметив, что произошло, Буллард в какой-то момент понял, что сына нет в машине, и вернулся.

Смертельно травмированного малыша он нашел на подъездной дорожке и пытался спасти его, доставив ребенка к спасателям в ближайшую пожарную часть. Однако помочь Джесси Булларду, которому через месяц должно было исполниться 2 года, уже не удалось.

Мать ребенка, 21-летняя Тэмлин Буллард, жила вместе с сыном в штате Техас и находилась в процессе развода с Айзеком Буллардом. У отца ребенок находился в гостях.

Как выяснилось при обыске жилища Айзека Булларда, его дом, где гостил ребенок, был приспособлен в основном для подпольного выращивания марихуаны, а место для сна было устроено из картонной коробки. По сообщению местной газеты Canon City Daily Record, полицейские в итоге изъяли более 100 фунтов (45 килограммов) марихуаны и три единицы огнестрельного оружия.

Булларду предъявлены обвинения по нескольким пунктам, связанным с производством наркотиков, вождением в состоянии наркотического опьянения и преступной халатности в отношении ребенка, приведшей к его смерти.