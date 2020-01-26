Малыш съел средство от тараканов с борной кислотой

В Саратовской области двухлетний малыш отравился инсектицидом.

В город Вольск ребенок приехал вместе с мамой из Приморья, в доме на Звездной улице у них живет бабушка. Взрослые не уследили и оставили средство для выведения тараканов на основе борной кислоты на доступном для маленького ребенка месте. Конечно, малыш потянул его в рот.

Скорая быстро отвезла пострадавшего в больницу. Полиция разбирается с произошедшим, передает "Вольск.ру".