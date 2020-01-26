Шнур готов стать политиком, но с условием

Российский музыкант Сергей Шнуров может пойти в политику, но только если "поймет, что будет такой запрос у так называемого народа", если увидит свой электорат и поймет, что "может причинить этим людям какое-то добро". Тогда, говорит музыкант, он "естественно, пойдет в политику".

Но только при этом условии, а "не при том, что кто-то там решил в каких-то кабинетах", заявил лидер "Ленинграда" агентству РИА Новости во время Студенческого фестиваля предпринимательства в Москве.

По словам Шнурова, депутат — человек от народа, так что именно народ должен предложить ему стать политиком. Пока музыкант не знает, будет ли он политиком, и подчеркивает: в нынешней Госдуме для него места нет.

Ранее некоторые СМИ писали, что в Кремле якобы рассматривают Сергея Шнурова и блогера Юрия Дудя в качестве возможных лидеров новых политических партий перед очередными выборами в Госдуму, предстоящими в 2021 году. Шнуров на эти новости отреагировал матерным стихотворением.

Сегодня в интервью ТАСС Шнуров, объявивший ранее о роспуске "Ленинграда", рассказал о своих дальнейших планах. По его словам, он планирует "заняться какими-то другими артистами, побывать в роли зрителя". Или продюсера, которого он определяет как "квази-зрителя" — человека, который "должен сделать так, чтобы было интересно не только ему". Имен артистов, с которыми он хотел бы поработать, музыкант не назвал.

К своей деятельности в Общественном совете при комитете Госдумы по культуре Шнуров, по его словам, относится как к работе. Совет был собран из-за того, что у нас давно ведется разработка закона о культуре, пояснил он, и так как данный закон может носить запретительный характер, Шнуров "пытается эти запретительные рамки расширить как можно больше, чтобы этих запретов было меньше".