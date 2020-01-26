Рак может быть заразен, выдвинули гипотезу в исследовании "Люди и микробиом" ученые из Канадского института перспективных исследований.

По их мнению, микробиом, то есть множество бактерий на поверхности тела или в органах человека, может влиять на передачу онкологии, диабета, ожирения, сообщает Focus.de.

Всемирная организация здравоохранения появление злокачественных опухолей по-прежнему связывает с негативным воздействием факторов окружающей среды и наследственностью.