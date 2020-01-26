Пушков отреагировал на "план" Кравчука

Бывший президент Украины Леонид Кравчук не предложил никаких способов возвращения Донбасса и Крыма под юрисдикцию Киева, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Он отметил, что Кравчук произнес общие слова, которые никак нельзя назвать планом действий. По мнению Пушкова, таких планов просто не существует. "Вместо них — невнятные рассуждения, отражающие отсутствие политики. Что у Кравчука, что у Зеленского — без разницы", — написал сенатор в своем Twittter.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек высказал мнение, что Кравчук сам не верит в свои прогнозы и демонстрирует полное равнодушие к человеческим жертвам в Донбассе. Что же касается самих жителей Донбасса и Крыма, они, по словам Бальбека, не хотят возвращения в страну, которая ненавидит своих граждан. Кравчук просто исполняет "колыбельную для украинского общества", заявил российский депутат.

Первый президент Украины ранее высказал предположение о том, что Донбасс может вернуться под контроль Киева самостоятельно, благодаря мировому сообществу и "активной, настойчивой, целеустремленной, системной работе" украинских властей. А для возвращения Крыма, по мнению Кравчука, должна быть выработана "несколько более сложная схема".