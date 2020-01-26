Названа предварительная причина смерти протоиерея Чаплина

Причиной смерти протоиерея Всеволода Чаплина могла стать остановка сердца, точная информация будет после проведения судебно-медицинской экспертизы, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что протоиерей Всеволод Чаплин умер около храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, где был настоятелем. Смерть наступила около 16:30. Чаплину стало плохо, когда он сидел на лавочке у храма. Бригада скорой прибыла через 15 минут, но помочь отцу Всеволоду уже не смогла.

Чаплин родился в 1968 году в Москве, закончил Московскую духовную семинарию, затем Московскую духовную академию. В 1991 году рукоположен в сан диакона, 1992 – пресвитера, 1999 – протоиерея.