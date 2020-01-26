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26 января 202018:35

"Манчестер Сити" разгромил "Фулхэм" в Кубке Англии

EPA

В матче 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" на поле домашнего стадиона "Этихад" разгромил лондонский "Фулхэм", забив в ворота соперника четыре безответных мяча – 4:0.

У победителей встречи дубль оформил Габриэл Жезус (72-я, 75-я минуты) и по разу отличились Илка Гюндоган (8, пенальти) и Брернарду Силва (19). Стоит отметить, что гости почти весь матч провели в меньшинстве – красную карточку на шестой минуте получил Тим Рим.

Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы вышли в 1/8 финала турнира, своего следующего соперника действующий обладатель Кубка Англии узнает позднее.

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