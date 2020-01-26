Баскетбол. ЦСКА обыграл "НН", "Химки" – "Цмоки-Минск", а "Авотодор" уступил "Парме"

Московский ЦСКА на выезде обыграл команду "Нижний Новгород" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ – 93:84. В составе армейцев самыми результативными стали Никита Курбанов и Йоханесс Фойгтманн, записавшие на свой счет по 15 очков.

В параллельной игре подмосковные "Химки" в Белоруссии без лидеров команды Алексея Шведа, Энтони Гилла и Джереми Эванса переиграли местный "Цмоки-Минск" – 94:80. Больше всех у победителей набрал Девин Букер – 22 очка.

Саратовский "Автодор" потерпел пятое поражение кряду, уступив дома пермской "Парме" – 78:85. Форвард гостевой команды Марекс Мейерс оформил дабл-дабл из 23 очков и десяти подборов.

В турнирной таблице лидируют "Химки", на второй строчке расположился ЦСКА, на третьей – "Локомотив-Кубань". В следующем матче турнира химчане 2 февраля на выезде сыграют с казанским "УНИКСом", а армейцы 10 февраля встретятся с "Астаной".