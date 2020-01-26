Новую "Жизель" из Большого театра увидят в 60 странах

26 января в 18:00 московского времени начнется прямая трансляция "Жизели" Адольфа Адана на 60 стран. 1700 кинотеатров покажут один из самых ярких классических балетов в новой версии. На территории России прямая трансляция балета будет вестись на сайте Большого театра (необходима несложная регистрация), запись спектакля доступна в течение 24 часов.

"Жизель" Алексея Ратманского ждут во всем мире: критики назвали спектакль крупной удачей сезона. Один из самых востребованных российских хореографов, известный реставрациями "Лебединого озера" и "Баядерки" Мариуса Петипа, использовал в своей работе различные исторические материалы. Как археолог он копал, очищал, изучал, сравнивал, а затем восстанавливал местами утраченную логику, вчитываясь в нотации французского балетмейстера Анри Жюстамана середины XIX века, режиссера петербургской балетной труппы Николая Сергеева в начале XX и штудируя музыкальные партитуры с ремарками.

И это новая Жизель. Не барышня-крестьянка, хватающаяся за сердце, не болезненное создание, которому нельзя работать, но которое часто при этом проводит время в танцах ("диссонанс, приводивший в недоумение"). Жизель Ратманского — девушка с характером, живая, сильная.

Фрагмент интервью хореографа-постановщика Алексея Ратманского из буклета Большого театра, выпущенного к премьере "Жизели" в ноябре 2019 года: "У Жюстамана есть сцена, когда вилисы, сбросив в озеро Илариона, обнаруживают Альберта и выталкивают его из-за кулис. Жизель мечется за их полукругом, не может к нему прорваться, потом пробегает, хватает Альберта и тащит его к кресту. И тут в нотации ремарка, которая приводила меня в замешательство: "Они скользят". Причем эту ремарку отражает глиссандо в музыке. Так вот, на самом деле, это был трюк. Жизель и Альберт скользили с противоположной стороны сцены к кресту, неподвижно стоя на рейке в позе. Она на пальцах, а он поддерживал ее за талию. Тут Жизель силой своей любви преодолевала все земные и потусторонние законы. Достигнув креста, они оба вскакивали на могильную плиту, и оба держались за крест. Начиналась фуга, во время которой все вилисы пытались на них напасть, но не могли ничего сделать, не могли преодолеть силу креста, защищающего влюбленных. Эта сцена выпала еще в XIX веке, у Сергеева она не записана. И хотя у нас действительно нет таких реек и такой машинерии, как в театрах XIX века, мы попробуем ее каким-то образом восстановить: настолько она прекрасна".