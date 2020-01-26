Подрыв машины в сирийском Аазазе: есть жертвы и раненые

В одном из районов на севере сирийской провинции Алеппо взорван начиненный взрывчаткой автомобиль. Есть жертвы, сообщила электронная версия газеты "Аль-Ватан".

Сообщается, что автомобиль, начиненный взрывчаткой, подорван в районе Аазаз севернее столицы провинции — города Алеппо. Данные о жертвах, которые пока не подтверждены, следующие: не менее восьми человек погибли, еще около 20 получили ранения, передает ТАСС.