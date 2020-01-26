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26 января 202019:22

Хоккеисты "Авангарда" забросили шесть шайб в ворота "Металлурга"

hawk.ru

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский "Авангард" на льду арены имени Юрия Ляпкина в Балашихе разгромил магнитогорский "Металлург" со счетом 6:1 (2:0, 3:1, 1:0).

У победителей встречи голами отметились Артем Манукян (3-я минута), Сергей Шумаков (8), Семен Кошелев (29), Андрей Стась (34), Свен Андригетто (36) и Тейлор Бек (47), а в составе "Магнитки" единственную шайбу забросил Егор Яковлев (30).

"Авангард" одержал седьмую победу кряду и с 74 очками занимает второе место в Восточной конференции, а "Металлург", потерпевший третье поражение в последних пяти играх, в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 55 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ омичи во вторник, 28 января, сыграют с нижнекамским "Нефтехимиком", а магнитогорцы спустя два дня примут финский "Йокерит".

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