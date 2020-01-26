Пентагон активизировал операции в Сирии

Глава Центрального командования армии США генерал Кеннет Маккензи рассказал в воскресенье журналистам, что американские военные вновь активно борются с террористами в Сирии. Пауза, по словам генерала, была взята после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Её использовали для усиления защиты самих подразделений ВС США, пишет ТАСС.

В настоящий момент американцы совместно с курдскими отрядами каждую неделю проводят три-четыре операции против "Исламского государства" (запрещено в РФ).

Как заявил Маккензи, он не имеет определенных сведений о том, сколько правительство США намерено держать военный контингент в Сирии. Все его усилия сосредоточены на окончательном уничтожении террористов.