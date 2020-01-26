Правоохранители установили личность мужчины, оставившего детей в Шереметьево

Сотрудникам полиции удалось установить личность мужчины, оставившего в аэропорту Шереметьево двух несовершеннолетних детей. Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, у детей была обнаружена записка, в которой отец объяснил свой поступок сложным финансовым положением. Выяснилось, что дети из неблагополучной семьи. В записке отец просит не разлучать детей и временно определить их в приют. Мужчина написал, что вернется за мальчиками, когда ситуация с деньгами наладится.

К настоящему времени детей передали в медицинское учреждение – они находятся в Химкинской городской больнице.

Прокуратура уже подключилась к поиску родителей мальчиков. Выясняются все обстоятельства случившегося, а также местонахождение родителей несовершеннолетних. Также прокуратура проконтролирует проведение доследственной проверки, сообщает ТАСС. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области, прокуратуры Московской области и Хабаровского края уже проинформированы о произошедшем.

В воскресенье, 26 января, прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Правоохранители ведут его розыск. Следственный комитет РФ начал проверку.