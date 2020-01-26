ДТП в Крыму: три человека погибли, трое пострадали

В Симферопольском районе Крыма в результате лобового столкновения автомобилей на трассе три человека погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести. о происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МВД региона.

Как уточняется, ДТП произошло на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта в районе села Новоандреевка в Симферопольском районе в 20:25 по московскому времени в воскресенье, 26 января. Столкнулись легковые автомобили Mitsubishi и ВАЗ-21099. В результате инцидента три человека скончались на месте происшествия. Пострадавших доставили в 6 городскую больницу Симферополя.

В настоящее время правоохранители расследуют причины аварии, сообщает РИА Новости.