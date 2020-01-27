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27 января 202001:00

Apple iPad отмечает десятилетний юбилей

Global Look Press

Планшет Apple iPad отмечает десятилетний юбилей. Он был презентован лично Стивом Джобсом 27 января 2010 года. Устройство было пионером на рынке, реализованные в нем инновации стали стандартом для любого интернет-планшета.

На презентации в Сан-Франциско Стив Джобс назвал iPad "устройством посткомпьютерной эпохи" – он проще и понятнее, чем персональный компьютер, но практически заменяет его. При этом он отчасти заменяет также и смартфон, а кроме того, может использоваться как ридер. Все это сделало его лидером рынка, передает РИА Новости со ссылкой на ведущих ритейлеров.

Корпорация Apple постоянно обновляет линейку iPad, предлагая пользователям такие модели, как iPad Pro с процессором Apple A12X Bionic. Современные iPad поддерживают работу с многими дополнительными устройствами, например с цифровым стилусом Apple Pencil, клавиатурой Apple Wireless Keyboard, адаптерами для подключения дисплея или телевизора.

 

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