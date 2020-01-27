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27 января 202002:30

Мадридский "Реал" вышел в лидеры испанской футбольной Ла Лиги

EPA

Матчем в Вальядолиде между местным клубом с тем же названием и мадридским "Реалом" завершился очередной игровой день в чемпионате Испании по футболу. После того, как "Барселона" у ступила "Валенсии" (0:2), "Королевский клуб" имел возможность стать единоличным лидеров Ла Лиги. И "Реал" им стал.

Все в этой игре решил гол Начо на 78-й минуте встречи, забитый с отличной передачи Крооса. Нельзя сказать, что Мадрид имел подавляющее преимущество, но "сливочные" сумели извлечь максимум из немногочисленных моментов, которые им позволил создать "Вальядолид". Хозяева были чуть активнее в первом тайме, но голевых моментов сами не создали.

"Реал" имеет теперь 46 очков и на 3 турнирных балла опережает "Барселону". В Топ-7 входят также "Севилья" (38 очков), "Хетафе" и мадридский "Атлетико" (по 36), "Реал Сосьедад" и "Валенсия" (по 34). У "Вальядолида" осталось 22 очка и он занимает 16-е место в тублице.

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