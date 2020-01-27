Шахматы. Даниил Дубов в пятерке лучших на Tata Steel Chess

В голландском городке Вейк-ан-Зее завершился традиционный шахматный фестиваль, венцом которого стал крупный турнир с участием 14 ведущих гроссмейстеров во главе с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Выиграл американец Фабиано Каруана, россиянин Даниил Дубов оказался в Топ-5.

В заключительном 13-м туре шахматного супертурнира Tata Steel Chess единственной результативной партией стала встреча досрочного победителя соревнований Каруаны и россиянина Владислава Артемьева, в которой гроссмейстер из США выиграл и еще увеличил отрыв от конкурентов.

Шесть остальных поединков завершились мирно, включая матчи Карлсена против американца Уэсли Со, Дубова против иранца Алирезы Фиружи и еще одного россиянина Никиты Витюгова против Владислава Ковалева из Белоруссии. Вничью сыграл и вице-чемпион мира индус Виши Ананд с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.

В итоге Каруана показал отличный результат – 10 очков из 13-ти возможных, Карлсен (8 баллов) – второй, Со (7,5) – третий. Дубов разделил 4-5-е места с голландцем Йорденом ван Форестом (по 7), у Ананда 6,5 очков, у Артемьева – 6, у Витюгова – 5.