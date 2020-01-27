Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения

В результате обстрела реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек. Такие данные сообщил телеканал "ас-Сумария", ссылаясь на источники в органах безопасности.

В настоящее время вертолеты эвакуируют людей, находящихся на территории посольства Соединенных Штатов Америки, сообщает РИА Новости.

Ранее телеканал Al Arabiya, ссылаясь на источник в службе безопасности, сообщил, что на территории посольства Соединенных Штатов упали три реактивных снаряда. Один из них попал в ресторан дипломатической миссии. Отмечалось, что в результате атаки никто не пострадал.

Исполняющий обязанности премьер-министра Адель Абд аль-Махди в своем заявлении сообщил: он распорядился найти и наказать виновных в обстреле посольства США.