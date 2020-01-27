Историк: фашисты спланировали блокаду Ленинграда еще до начала войны

Научный сотрудник российской истории РАН, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков заявил, что блокада Ленинграда была спланирована нацистами еще до начала войны с СССР – в мае 1941 года. Это было спланированное преступление против человечности, пример геноцида, устроенного нацистами против народов СССР.

Главной целью блокады было не принуждение Ленинграда к капитуляции, а намеренное уничтожение его жителей голодом, передает РИА Новости со ссылкой на мнение историка.

Дюков указывает на ряд документов, посвященных экономическому планированию войны нацистами. В них есть, в том числе, планы по уничтожению голодом москвичей и ленинградцев. Эти планы были сформулированы в приказах, которые обнародованы и известны российским и зарубежным ученым.

В 2020 году мир отмечает 75-летие победы над фашизмом.