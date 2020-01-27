Australian Open. Егор Агафонов вышел в третий круг юниорского "Шлема"

В Мельбурне стартовал очередной день Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором к участникам первого в сезоне турнира "Большого шлема" присоединились лучшие юниоры мира. Свой второй матч в соревновании юношей выиграл россиянин Егор Агафонов.

При этом, что особенно приятно, наш теннисист оказался сильнее "посеянного" на Australian Open-2020 молодого француза Теренса Атмана. Агафонов выиграл у 16-й ракетки юниорского "Шлема"в двух партиях со счетом 7:5, 6:3. В первом круге россиянин оказался сильнее британца Феликса Джилла.