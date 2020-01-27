Детей, найденных в аэропорту Шереметьево, вернут в Хабаровский край

Двух детей, которых в московском аэропорту Шереметьево оставил прилетевший из Хабаровска мужчина, вернут домой, в Хабаровский край. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Виктория Трегубенко сообщила, что этот вопрос сейчас решается.

В ближайшее время мальчики будут находиться в больнице. Родственников, которые готовы взять детей под опеку, пока не нашлось, поэтому их определят в детский дом.

Мальчики 2011 и 2014 годов рождения были обнаружены накануне в терминале D аэропорта Шереметьево, напоминает телеканал "Россия 24". По факту случившегося прокуратура начала проверку. У детей были документы, копия паспорта отца и записка от него с просьбой определить братьев на время в приют. В записке мужчина также сообщил, что пока не может заботиться о детях, но готов забрать их позже.

Известно, что именно отец занимался воспитанием детей. Он неоднократно выезжал на заработки вахтовым методом. Два раза на время отъезда мужчина оставлял детей в Центре социальной помощи и забирал их после возвращения. Старший ребенок до последнего момента посещал школу, а младший — детский сад. 24 января отец забрал из школы документы на старшего сына и пояснил, что уезжает в Москву.