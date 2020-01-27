Омбудсмен Татьяна Москалькова поддержит ходатайство о помиловании Наамы Иссахар

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова поддержит ходатайство о помиловании Наамы Иссахар. Об этом заявили в пресс-службе омбудсмена. Подмосковная комиссия планирует рассмотреть прошение Иссахар уже сегодня, 27 января. Накануне израильтянка, осужденная в России за контрабанду наркотиков, попросила Владимира Путина о помиловании.

Иссахар осуждена на семь с половиной лет колонии, напоминает телеканал "Россия 24". Ее задержали в апреле прошлого года в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево" по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли почти 10 граммов гашиша. На минувшей неделе во время визита в Израиль российский лидер встретился с матерью девушки. Женщина обратилась к нему с просьбой помиловать дочь. Владимир Путин в ответ сказал, что все будет хорошо.