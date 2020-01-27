Australian Open. Юниоры Кудерметова и Шнайдер продолжают борьбу

На Открытом чемпионате Австралии по теннису, первом в сезоне турнире "Большого шлема", продолжаются матчи второго круга юниорских соревнований. Две представительницы России Полина Кудерметова и Диана Шнайдер проводили свои матч против спортсменок из Японии и победили.

Кудерметова, которая "посеяна" на юношеском "Большом шлеме" под номером №8, встречалась с Эрикой Мацуда и уверенно выиграла – 6:1, 6:3. Интересно, что точно такой же счет – 6:1, 6:3, — был зафиксирован в матче Шнайдер против другой представительницы Страны Восходящего солнца Саки Имамура. Наши девушки идут дальше.