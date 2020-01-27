Симона Халеп вышла в четвертьфинал теннисного Australian Open

В Мельбурне продолжаются матчи первого в сезоне теннисного турнире "Большого шлема" – Открытого чемпионата Австралии. В соревновании женщин определяются участницы четвертьфиналов. В восьмерку лучших вышла экс-первая ракетка мира румынка Симона Халеп.

"Посеянная" в Австралии четвертой представительница Румынии играла против Элизе Мертенс из Бельгии, у которой был 16-й номер "посева". Матч получился достаточно упорный, но все же в каждой из двух партий Халеп была чуть точнее своей соперницы. Счет 6:4, 6:4 в ее пользу.