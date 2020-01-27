Найдена мать детей, которых отец бросил в Шереметьеве

Найдена мать двух мальчиков, которых отец бросил в аэропорту Шереметьево.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае Виктории Трегубенко, родители были в разводе, дети жили с отцом, и мать не поддерживала с ними отношения. О том, что ее бывший муж собирается бросить сыновей, она была не в курсе.

Трегубенко сообщила, что с женщиной работают, дети находятся в больнице, им оказывается психологическая помощь. Мальчиков вернут в Хабаровский край, после этого будет определяться их юридический статус. Пока никто из родственников не заявил о желании взять детей на воспитание. Омбудсмен не исключила того, что дети могут вернуться к матери, передает РИА Новости.

Кроме того, решается вопрос о привлечении отца детей к ответственности за оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию.



По данным ТАСС, несколько лет назад семья уже попадала в поле зрения опеки: дети перевернули на себя чайник с кипятком, пока их мать выходила в магазин. Женщине было вынесено предупреждение за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Также отец детей, который работает вахтовым методом, несколько раз оставлял их в Центре социальной помощи семье и детям, но по возвращении с работы забирал.

В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в Шереметьеве двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения​​​. Семья проживала в Комсомольске-на-Амуре. В настоящее время мужчину ищет полиция.