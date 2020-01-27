Водитель "Лады" без номеров открыл стрельбу в Люблине

Водитель легкового автомобиля получил два пулевых ранения в ходе дорожного конфликта на юго-востоке Москвы. Его обидчика пока не задержали, но уже возбудили уголовные дела о хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью.

Инцидент, по данным "Интерфакса", произошел около полудня в минувшее воскресенье, 26 января, у дома 175 по Люблинской улице. Из-за чего повздорили автовладельцы, остается неизвестным, но в ходе перепалки водитель зеленой "девяносто девятой" без номеров прямо из салона несколько раз выстрелил в оппонента из пистолета и тут же скрылся.

Пострадавший был госпитализирован с ранениями грудной клетки и руки, его жизни ничего не угрожает.

Следователи склонны считать произошедшее хулиганством. Ясность мог бы внести сам стрелок, но выйти на его след пока не удалось.