Женщина запретила врачам лечить истощенную дочь из-за религиозных мотивов

В Омске женщина отказывалась лечить 14-летнюю дочь, которая весит 25 килограммов. Свое решение мать объясняла недоверием к медицинскому персоналу, а также религиозными мотивами.

Как сообщает прокуратура Омской области, в ведомство из учреждения здравоохранения поступила информация о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетней. Мать отказывалась от медицинского наблюдения и обследования своей дочери.

В 14 лет вес девочки составлял всего 25 килограммов. Она наблюдалась в больнице в связи с белково-энергетической недостаточностью.

Мать несовершеннолетней отказывалась от ее госпитализации в гастроэнтерологическое отделение, а также не впускала домой врачей. В декабре 2019 года при помощи сотрудников полиции девочку все-таки доставили в больницу, но женщина отказалась от проведения диагностического обследования, лечения, необходимых для спасения жизни дочери. Мать написала письменный отказ, поскольку не испытывала доверия к врачам.

Врачебная комиссия пришла к выводу, согласно которому отказ женщины от медицинского вмешательства угрожал жизни и здоровью ее дочери. Прокуратура Омска обратилась в суд с требованием признать незаконным отказ матери, а также разрешить больнице провести необходимое лечение девочки.

Омский суд удовлетворил требования прокурора. В результате этого несовершеннолетняя была госпитализирована в учреждение здравоохранения.

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на данные прокуратуры, также действия женщины были обусловлены религиозными мотивами.