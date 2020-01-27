Медведев в пяти сетах проиграл Вавринке в 1/8 финала Australian Open

Российский теннисист, четвертая ракетка мира Даниил Медведев в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии в пяти сетах за три с половиной часа проиграл представителю Швейцарии Стэну Вавринке – 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:2.

Медведев 19 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми, а у Вавринки, занимающего 15-е место в рейтинге ATP, 18 эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейка из 11.

Таким образом, Медведев покидает турнир, а Вавринка вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем противостояния Андрей Рублев (Россия, 16) – Александр Зверев (Германия, 7).