В Лос-Анджелесе вручили премии Grammy

В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения победителей музыкальной премии Grammy.

Сразу в пяти номинациях награду получила 18-летняя американская певица Билли Айлиш. Ее признали лучшим новым исполнителем, а ее композиция Bad Guy победила в категориях "Запись года" и "Песня года". А пластинка When We All Fall Asleep, Where Do We Go? с песней Bad Guy получила награды в номинациях "Альбом года" и "Лучший вокальный поп-альбом", сообщает ТАСС.

Победителем в категории "Лучший рок-альбом" стала пластинка Social Cues коллектива из штата Кентукки Cage The Elephant. "Лучшим рэп-альбомом" признан IGOR исполнителя Тайлера Грегори (выступает под псевдонимом Tyler the Creator). В жанре альтернативной музыки награду получил альбом Father of the Bride нью-йоркской группы Vampire Weekend. Среди R&B-альбомов победила пластинка Ventura Андерсона Пака.

До церемонии вручения премии музыкальные критики прочили больше всего наград певице Lizzo (настоящее имя Мелисса Вивиан Джефферсон — она была номинирована в восьми категориях) и рэперу Lil Nas X (его выдвинули в шести номинациях). Однако в итоге Lizzo получила премию только за сольное поп-исполнение, традиционное R&B-исполнение, а также за лучший альбом в одной из разновидностей R&B. Lil Nas X наградили за лучшее музыкальное видео и за лучше поп-исполнение дуэтом.