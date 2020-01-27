Губернатор Подмосковья посетил брошенных в аэропорту детей и пообещал работу их папе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице двоих детей, которых отец бросил в аэропорту Шереметьево. Он пришел к ним с подарками и продуктами, пригласил на экскурсию в океанариум и заверил, что работу их отцу помогут найти. По его словам, настроение у мальчиков отличное.

"Запеканку съели, а клубнику раздали всем ребятам из соседних палат. Ждем папу Виктора, работу ему найдем. Дети его очень любят", — написал он на своей странице в Instagram.

Мальчики 2011 и 2014 года рождения были найдены в терминале D аэропорта Шереметьево. Было установлено, что дети вместе с отцом прилетели рейсом из Хабаровска. Семья проживает в Комсомольске-на-Амуре. Мальчиков отправили в Химкинскую детскую больницу, с ними уже побеседовали психологи.



В Хабаровске сейчас выясняют, что заставило мужчину прилететь в Москву. У детей была обнаружена записка, где их отец объяснил свое поведение сложным финансовым положением. По данным следствия, из Москвы мужчина улетел в Ростов-на-Дону, передает "Россия 24". В отношении него возбуждено уголовное дело.

Кроме того, удалось найти мать мальчиков. Несколько лет назад она ушла из семьи и не поддерживала с ними связь. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, еще не решен вопрос о том, можно ли женщине отдать сыновей.