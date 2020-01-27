Польша покупает американские истребители. Контракт подпишут в пятницу

Министерство обороны Польши покупает 32 американских истребителя пятого поколения F-35. Сделка будет заключена 31 января в польском городе Демблин, написал в своем микроблоге Twitter глава оборонного ведомства Мариуш Блащак. Стоимость новых самолетов – 4,6 миллиарда долларов.

Mówiłem, że będą 😉Już w ten piątek, w Dęblinie o godz. 15:00 podpiszę wartą 4,6 mld USD umowę na zakup 32 najnowocześniejszych myśliwców piątej generacji F-35 pic.twitter.com/VhtKiI5Zo2 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) January 27, 2020

Ранее сообщалось, что партия истребителей обойдется в 6,5 миллиардов долларов. Эта цена не устраивала польское правительство, и оно пыталось ее снизить.

F-35 – многоцелевой истребитель пятого поколения, который производит компания Lockheed Martin. Судя по заявлениям разработчиков, они смогли снизить заметность этой боевой машины для радаров, оборудовали ее современной радиолокационной системой, мощными двигателями и вооружением. На борт самолет может взять более 8 тонн оружия.

На сегодняшний день цена стандартного F-35A составляет 89 миллионов долларов, однако Lockheed Martin планирует снизить ее до 82 миллионов в 2020 году. Истребители уже стоят на вооружении ВВС США, Великобритании, Италии, Норвегии и Израиля.