Братья Алексей и Василий Березуцкие вернулись в ЦСКА

Бывшие защитники сборной России и московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие спустя полтора года после завершения карьеры вернулись в армейский клуб. Братья назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам.

"Мы рады вернуться в ЦСКА и помочь своему клубу в развитии. В ближайшее время мы детально ознакомимся с работой всего спортивного направления, – заявил Василий Березуцкий. – 29 января вместе с основной командой отправимся в Кампоамор, чтобы понаблюдать за их работой на втором сборе".

"Разлука с родным клубом получилась недолгой, чему я очень рад. Все равно так или иначе даже после завершения карьеры ассоциировал себя именно с ЦСКА, – поддержал брата Алексей. – Надеюсь, наши с Васей опыт и знания пойдут на пользу и помогут улучшить спортивную структуру".

⚡⚡⚡ Братья, вы дома! 🔴🔵



Сегодня легендарные защитники красно-синих Алексей и Василий Березуцкие вернулись в армейский клуб!



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Напомним, после завершения карьеры Березуцкие в течение года работали в качестве тренеров в нидерландском "Витессе", который на тот момент возглавлял Леонид Слуцкий. После отставки российского специалиста братья покинули клуб вслед за ним.