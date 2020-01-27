Опубликовано видео аварии с автобусом в Ленинградской области

Регистратор очевидца запечатлел ДТП с участием автобуса, произошедшее в минувшее воскресенье, 26 января, на Гостилицком шоссе в Ленинградской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом.

После удара внедорожник вылетел за пределы проезжей части и оказался в кювете.

По данным СМИ, результате инцидента пострадал человек, находившийся за рулем джипа. Он получил травмы средней степени тяжести