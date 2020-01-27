Виктор Стригунов стал первым заместителем главы Росгвардии

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем директора Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Уроженец села Дубовое Белгородской области, 61-летний Стигунов закончил ряд военных вузов, среди которых Харьковское высшее военное училище тыла МВД СССР, Военно-политическая академия имени В. И. Ленина, Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Свою службу начинал в качестве командира взвода в Харьковском высшем военном училище тыла МВД СССР. В 2002 году дослужился до поста начальника Новосибирского военного института Внутренних войск МВД России.

С 2007 по 2012 год руководил Восточным региональным командованием Внутренних войск МВД РФ, а с 2012 по 2016 год — Сибирским региональным командованием ВВ.

В 2016 году стал командующим войсками Сибирского округа Росгвардии, а в следующем году ему было присвоено воинское звание генерал-полковника.

Является кандидатом психологических наук, награжден орденами "За военные заслуги" и Почета, рядом медалей, имеет наградной пистолет Макарова.

Ранее должность первого заместителя директора Росгвардии занимал генерал-полковник Сергей Меликов, который в 2019 году подал в отставку и сейчас является сенатором от Ставропольского края.