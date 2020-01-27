Тренер "Спартака" Знарок: здорово отыграли третий период в матче с "Куньлунем"

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок прокомментировал волевую победу своей команды над китайским "Куньлунем" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Наставник красно-белых отметил, что игра должна была понравиться зрителям, но она плохо отразилась на тренерском здоровье.

"Хорошо, что, получив семь минут меньшинства, ребята выстояли, еще из забив при этом. Третий период здорово отыграли. Такой хоккей нравится болельщикам, но тренеры много нервов теряют", – цитирует Знарка РИА Новости.

Напомним, что "Спартак" обыграл "Куньлунь" со счетом 7:4 и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.