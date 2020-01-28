Актриса Наталья Андрейченко нашлась в полном здравии

Актриса Наталья Андрейченко нашлась. Она опубликовала видеообращение на своей странице в Facebook, в котором объясняет свою пропажу.

По ее словам, произошло настоящее недоразумение. Желание актрисы побыть одной, "освободиться и набраться сил", близкие друзья Андрейченко, у которых она гостила накануне, восприняли как пропажу. Телефон она отключила специально, чтобы дать своему организму и мозгу отдохнуть от звонков и информационного потока.

Наталья Андрейченко поблагодарила всех за любовь и сочувствие, извинилась, что доставила близким и поклонникам столько волнений и тревоги.