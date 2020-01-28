Москву накрыл мощный снегопад. Синоптики прогнозируют, что он может стать самым сильным за эту зиму.

В течение дня прирост снежного покрова, как ожидается, составит до 10 сантиметров, передает "Россия 24".

Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Большую часть тротуаров предварительно посыпали солью, подготовлена снегоуборочная техника, водителей призвали быть осторожнее за рулем.

Температура сегодня понизится до минус трех-пяти градусов.

В целом за два месяца зимы погода в столице успела побить многочисленные рекорды, но по теплу. Так, в январе температура воздуха в городе превысила норму на девять градусов, чего не происходило ни разу за всю историю метеонаблюдений.