Адвокат Трампа: в последние годы в США стало слишком много дел по импичменту

Адвокат Дональда Трампа Кеннет Старр в ходе слушаний в Сенате США назвал импичмент войной и адом.

По словам юриста, в последние десятилетия в США стало слишком много дел по импичменту президента.

Старр подчеркнул, что Клинтон и Никсон совершали преступления, и процедура их импичмента была оправдана. При этом, по мнению Старра, Трамп невиновен.