Россия призвала не закрывать глаза на проявления национализма

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал мировое сообщество помнить об уроках Второй мировой войны и не закрывать глаза на проявления национализма. Об этом он заявил во время выступления по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима.

Церемония прошла накануне в ООН.

"Мы не должны забывать, кто совершил это зло, кто был вдохновителем и осуществлял Холокост, кто начал войну и принес горе десяткам миллионов. Мы также не должны забывать их пособников, которые помогали им, какими бы ни были их мотивы", — заявил Василий Небензя.

По его словам, важно правильно усвоить урок истории, чтобы предотвратить такие катастрофы, как Холокост и Вторая мировая война.

"Именно поэтому мы бескомпромиссно относимся к попыткам переписать историю, приравнять жертв и агрессоров", — отметил он.