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День памяти жертв Холокоста 12 минут назад

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28 января 202006:20

Россия призвала не закрывать глаза на проявления национализма

Россия призвала не закрывать глаза на проявления национализма

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал мировое сообщество помнить об уроках Второй мировой войны и не закрывать глаза на проявления национализма. Об этом он заявил во время выступления по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима.

Церемония прошла накануне в ООН.

"Мы не должны забывать, кто совершил это зло, кто был вдохновителем и осуществлял Холокост, кто начал войну и принес горе десяткам миллионов. Мы также не должны забывать их пособников, которые помогали им, какими бы ни были их мотивы", — заявил Василий Небензя.

По его словам, важно правильно усвоить урок истории, чтобы предотвратить такие катастрофы, как Холокост и Вторая мировая война.

"Именно поэтому мы бескомпромиссно относимся к попыткам переписать историю, приравнять жертв и агрессоров", — отметил он.

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