Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой

Владимир Зеленский считает Советский Союз причастным к развязыванию Второй мировой войны. Об этом президент Украины заявил в Польше на памятных мероприятиях в Освенциме.

По словам Зеленского, к началу войны привел сговор тоталитарных режимов. В результате нацистская Германия запустила маховик Холокоста, и жители Польши ощутили на себе это первыми.

Говоря об освобождении узников концлагеря, Зеленский рассказал только об участвовавших в операции украинцах, избегая упоминания СССР и Красной Армии в целом.

Тем временем постпред России при ООН Василий Небензя призвал мировое сообщество помнить об уроках Второй мировой войны и не закрывать глаза на проявления национализма. Об этом он заявил во время выступления по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима.

"Мы не должны забывать, кто совершил это зло, кто был вдохновителем и осуществлял Холокост, кто начал войну и принес горе десяткам миллионов. Мы также не должны забывать их пособников, которые помогали им, какими бы ни были их мотивы", — заявил Василий Небензя.

По его словам, важно правильно усвоить урок истории, чтобы предотвратить такие катастрофы, как Холокост и Вторая мировая война.

"Именно поэтому мы бескомпромиссно относимся к попыткам переписать историю, приравнять жертв и агрессоров", — отметил он.

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста. Документальный фильм "27 января. Предостережение истории" рассказывает о немецком концентрационном лагере смерти "Освенцим", где происходили массовые убийства евреев и военнопленных со всей Европы.

27 января 1945 года солдаты Красной Армии освободили оставшихся в живых узников Освенцима, и это стало отправной точкой в том, что человечество узнало об аде нацистских лагерей.