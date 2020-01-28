Посольство РФ в Китае призывает россиян сохранять спокойствие

Число жертв коронавируса в Китае превысило 100 человек, сообщили местные власти. Между тем заразившихся уже больше 4,5 тысячи. Некоторые города провинции Хубэй, где вспыхнула эпидемия, переходят на режим военного времени; он предполагает создание единого госпиталя для лечения заболевания.

В Тяньцзине будет сформировано 500 медицинских взводов. Пекин заверяет мировое сообщество, что Китай обладает всеми возможностями для победы над коронавирусом. Тем не менее в адрес китайских властей, в том числе и руководства города Ухань, продолжают поступать обвинения в том, что о распространении нового заболевания следовало заявить раньше.

"Люди должны понимать, почему мы не разгласили информацию своевременно, — заявил глава города Ухань Чжоу Сяньван. — Потому что это инфекционное заболевание, которое регулируется законом о профилактике инфекционных заболеваний. Информация должна быть раскрыта в соответствии с законом. Как чиновник местного правительства, я мог раскрыть информацию только после получения разрешения".

С конца декабря вирус успел захватить центральную часть Китая и вырваться за его пределы. Первый случай заражения подтвержден в Германии. Заболевшие есть также в Японии, Тайване, Таиланде, Южной Корее, а также США, Франции и Австралии.

Посольство России призывает наших граждан, находящихся в китайской провинции Хубэй, с пониманием отнестись к ситуации со вспышкой коронавируса и сохранять спокойствие. Сейчас дипмиссия обсуждает с Пекином, как россияне смогут покинуть регион. О порядке выезда из другой зараженной провинции нашему каналу рассказала одна из оказавшихся там россиянок.

"На въезде в аэропорт температуру проверяют тепловизором, также на входе выдают опросники на китайском и английском языках. Сейчас на табло некоторые рейсы отменены. Мой рейс в Москву состоится вовремя. Наверное, процентов 10 из всего числа пассажиров — это иностранцы, остальные 90 — китайцы", — сообщила Лейсан Батршина.

Тем временем лабораторию Роспотребнадзора включили в реестр европейских организаций, которые помогают с диагностикой нового коронавируса. Всемирная организация здравоохранения приняла такое решение после того, как российские специалисты разработали два современных теста на выявление болезни.

Первые регионы нашей страны уже получили эти средства и начали проверять граждан, которые приезжают из Китая с симптомами острой респираторно-вирусной инфекции. Диагностике подвергают как россиян, так и китайцев. Только в Приморье за последние сутки въехали более семи тысяч человек.