Дельфин и бабочка: как внебрачная дочь короля пошатнула бельгийскую монархию

Бывший король Бельгии Альберт II признал наличие внебрачной дочери. Анализ ДНК показал, что он является биологическим отцом Дельфины Боэль. Может ли теперь художница и писательница претендовать на титул принцессы и часть наследства монарха.

85-летний бывший король Бельгии Альберт II признал полное поражение в судебных тяжбах с Дельфин Боэль. В понедельник его адвокаты опубликовали коммюнике, согласно которому монарх является биологическим отцом художницы.

"Его королевское величество Альберт II ознакомился с результатами ДНК-теста, который он прошел по требованию апелляционного суда Брюсселя. Научные результаты показали, что он является биологическим отцом госпожи Дельфин Боэль".

Таковы результаты ДНК-теста, пройти который Альберта II обязал апелляционный суд Брюсселя. В коммюнике указывается, что бывший король Бельгии отказывается от дальнейших юридических разбирательств, в рамках этой "болезненной процедуры".

"Эта ситуация не учитывает частную жизнь вовлеченных сторон. Из уважения к юридическим институтам король Альберт всегда воздерживался от каких-либо дебатов за стенами зала суда. Именно поэтому он решил теперь разъяснить свою позицию по данному делу".

Через своих адвокатов король заявил, что он никогда не участвовал в жизни Дельфин Боэль и ее матери баронессы Сибиллы де Селлис Лонгшам с момента рождения девочки в 1968 году.

Тогда он уже шесть лет состоял в браке с королевой Паулой, и у них было трое детей. В СМИ достаточно свидетельств обратного: фотографии совместных поездок Альберта II и Сибиллы, их отпускные снимки с дочерью. В своих мемуарах Дельфин пишет, что называла Короля "бабочка". О том, что он ее отец, узнала в 17-летнем возрасте от матери. А добиваться признания решила значительно позже в 2013 году.

"Это просто всплыло. Я ничего для этого не делала, оно само вышло на свет. Я все объяснила. Вот и все, как мне кажется. Я все сказала, а если есть еще вопросы, то они уже к другой стороне — к королевскому дворцу. Не ко мне", — сказала Дельфин.

Судебные разбирательства с внебрачной дочерью стоили Альберту II престола. В том же 2013 году он отрекся от титула в пользу сына Филиппа.

Дельфин он предлагал соглашение — в обмен на отказ от судебных разбирательств оставить рукописное признание ее дочерью. Однако открыть письмо Боэль могла бы только после его смерти. Художница сочла это недостаточным, и продолжила юридическое преследование Короля.

"Мне приходит в голову Марк Аврелий, который, как вы сами знаете, был большим философом. И он говорил: не стоит винить события. Мне кажется, что король Альберт II разделяет эту позицию", — сказал адвокат короля Аллен Беренбоом.

Теперь, получив официальное подтверждение отцовства Альберта II, Дельфин Боэль сможет стать Дельфин Бельгийской, и претендовать на 1/8 наследства Короля. Но пойдет ли новоиспеченная бельгийская принцесса на этот шаг — пока неизвестно. По крайней мере, сама она утверждает, что единственной ее целью было добиться правды.