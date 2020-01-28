В Томской области создадут первую в России агрометеоплатформу для прогнозирования урожайности

Сеть метеостанций для прогнозирования урожайности установят в Томской области. В регионе уже создан прототип агрометеоплатформы, которая будет производить управление этой системой и собирать необходимую информацию для прогнозирования вероятных ЧС, урожайности, а также время появления различных вредителей. Аналогов уникальной платформы в нашей стране не существует, сообщает ГТРК "Томск".

Напомним, в 2019 году на полях сельскохозяйственных предприятий области установили 6 единиц метеооборудования, которые измеряют влажность, температуру и ряд других параметров почвы. В 2020 году планируют запустить 10 новых метеостанций в Первомайском, Асиновском и Зырянском районах, а также около сотни агрометеозондов.

По планам, агрометеоплатформа заработает в полную силу к 2022 году. К этому моменту в регионе установят порядка 60 метеостанций и метеопостов и три сотни агрометеозондов. Отметим, для создания оборудования использовались технологии томского Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН .