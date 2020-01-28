Хоккей. Назван состав сборной России на шведский этап Евротура

Штаб сборной России по хоккею назвал заявку национальной команды на предстоящий третий этап Евротура, который пройдет в шведском Стокгольме. Всего в составе "Красной машины" вызвано 25 хоккеистов.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

Вратари Тимур Билялов ("Ак Барс"), Игорь Бобков ("Авангард"), Александр Самсонов (СКА);

защитники Рушан Рафиков ("Локомотив), Богдан Киселевич и Александр Романов (оба – ЦСКА), Данила Галенюк (СКА), Андрей Миронов ("Динамо" М), Артем Сергеев ("Салават Юлаев") Никита Лямкин ("Ак Барс") и Георгий Дронов ("Металлург");

нападающие Григорий Денисенко, Артур Каюмов и Павел Кудрявцев (все – "Локомотив"), Артем Галимов и Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Максим Мамин, Андрей Светлаков и Сергей Толчинский (все – ЦСКА), Василий Подколзин, Иван Морозов и Кирилл Марченко (все – СКА), Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Денис Зернов ("Авангард"), Александр Шаров ("Сибирь").

Напомним, что Россия шестого февраля в Хельсинки сыграет вынесенный матч против Финляндии. Восьмого февраля российские хоккеисты сыграют со Швецией, а девятого – с Чехией.