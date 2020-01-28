Маленькой Саше срочно нужна помощь, чтобы дышать

У двухлетней Сашеньки из Волгоградской области страшный диагноз — врожденная мышечная дистрофия (мерозин-негативная). Мышцы ребенка настолько слабые, что она не может не только вести полноценный образ жизни, но и нормально дышать. Любая простуда может стать для нее смертельной, так как девочка не в состоянии самостоятельно откашляться. Чтобы помочь справиться с этим, нужен специальный аппарат стоимостью 684 900 рублей. Собрать такую сумму многодетная семья не может.

Помочь Александре Квитко

Сашенька четвертый ребенок в семье. По словам мамы девочки, беременность протекала без осложнений, результаты всех анализов УЗИ и скринингов были хорошими. Родилась малышка в положенный срок — 27 января 2018 года.

"Все было замечательно, мы были счастливы. Наша малышка росла, хорошо кушала и спала, но практически не двигалась", — рассказывает мама Саши.

Родители обращались ко многим специалистам, ездили практически каждый месяц за 400 км в больницу, однако врачи не могли точно сказать, что происходит с ребенком, и ставили каждый раз новые диагнозы. Назначаемые препараты, уколы и массажи не приносили облегчения, Сашенька по-прежнему оставалась неподвижна.

Окончательный диагноз был поставлен во время полного обследования в Москве в НИКИ педиатрии имени академика Вельтищева — врожденая мышечная дистрофия (мерозин-негативная).

Все мышцы Сашеньки, включая дыхательные, очень слабы, она не может вести полноценный образ жизни, но это не самое страшное. Самое страшное то, что любое респираторное заболевание может стать смертельным, так как маленькая Саша не сможет самостоятельно сморкаться, откашляться и попросту может задохнуться, если заболеет.

"Лишь аппарат, заменяющий слабые дыхательные мышцы, сможет помочь ребенку при простудах. Аппарат, который необходим, стоит более 600 тысяч рублей. Для нашей семьи это неподъемная сумма. Поэтому остается надеяться на помощь благотворительных фондов и всех неравнодушных людей", — говорит мама девочки.

Помочь Александре Квитко

Также, чтобы помочь Саше, можно отправить SMS на номер 7545 с любой суммой пожертвования (например: 300) или отправив SMS на номер 3434 со словом "Помогаю" и любой суммой пожертвования (например: Помогаю 300).

Кроме того, можно сделать пожертвование через "Сбербанк-онлайн", указав в назначении платежа "Благотворительный взнос для Александры Квитко".