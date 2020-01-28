Кремль: заявления Зеленского о причинах начала Второй мировой оскорбительны

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о причинах начала Второй мировой войны являются крайне оскорбительными для памяти воевавших с фашизмом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле категорически не согласны с этим заявлением. По словам Пескова, Зеленский солидаризируется с ошибочной точкой зрения польского руководства, которая оскорбляет миллионы людей, чьи "родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши от фашизма". Это вряд ли "сочетается с верой и убеждением миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами", передает "Интерфакс".

Накануне президент Украины принял участие в памятных мероприятиях в Освенциме. На пресс-конференции он заявил, что к войне привел сговор тоталитарных режимом. В результате нацистская Германия запустила "смертоносный маховик Холокоста", и жители Польши ощутили на себе это первыми.