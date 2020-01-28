В Красноярске вынесли приговор организатору заказного убийства 16-летней давности

Суд Красноярска поставил точку в криминальной истории шестнадцатилетней давности. Речь идёт о заказном убийстве бывшего замначальника уголовного розыска ГУВД региона Сергея Назарова. Напомним, в ноябре 2004 года неизвестный киллер произвел восемь выстрелов в жертву. По информации следствия, причиной убийства стала конкуренция в криминальной среде, передает ГТРК "Красноярск".

Исполнитель был задержан только спустя четыре года. Им был Евгений Коваль. Обвиняемый получил 22 года колонии, а его посредник - 9 лет. А предполагаемого заказчика задержали только сейчас. Как сообщили представители СК, организатором убийства бывшего полицейского был Андрей Грабовский. За это он заплатил пятьдесят тысяч долларов.

Грабовский был приговорен к тринадцати годам колонии строго режима. Свою вину он полностью отрицает.